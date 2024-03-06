Mısır para birimini devalüe etti | Genel Haberler

Mısır Merkez Bankası yaptığı açıklamada, döviz kurunun piyasa tarafından belirlenmesine izin verdi. Mısır poundu dakikalar içinde değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Para politikası toplantısında Mısır Merkez Bankası, döviz kurunun piyasa güçleri tarafından belirlenmesine izin verme taahhüdünde bulundu. Ciddi döviz kıtlığının ortasında Mısır Merkez Bankası ayrıca enflasyonu dizginlemek amacıyla Merkez Bankası kilit mevduat faizini de altı puan artırarak yüzde 27,25 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Karardan önce 30 pound seviyesinde olan ABD doları karardan kısa bir süre sonra 49,15 pound seviyesine yükseldi.

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Merkez bankası bu hamleyi enflasyonla mücadele yolunu hızlandırmak ve temel enflasyonda bir düşüş sağlamak amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini hızlandırma girişimi olarak tanımladı.

Mısır, son yıllarda para birimini üç kez devalüe etmişti. Ancak, üçte ikisi yoksulluk sınırının altında yaşayan Mısırlılar üzerindeki etkilerinden endişe ederek dövizi serbest bırakma kararından kaçınmıştı.

Uzmanlar, geçen ayın sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 35 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapacağını duyurmasının ardından Kahire'nin bu adımı attığını belirtiyor.

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