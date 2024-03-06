  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Mısır para birimini devalüe etti
‹ Önceki Haber Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü Sonraki Haber › Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Mısır para birimini devalüe etti

06.03.2024 - 15:49 | Son Güncelleme :
Mısır para birimini devalüe etti | Genel Haberler

Mısır Merkez Bankası yaptığı açıklamada, döviz kurunun piyasa tarafından belirlenmesine izin verdi. Mısır poundu dakikalar içinde değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Para politikası toplantısında Mısır Merkez Bankası, döviz kurunun piyasa güçleri tarafından belirlenmesine izin verme taahhüdünde bulundu. Ciddi döviz kıtlığının ortasında Mısır Merkez Bankası ayrıca enflasyonu dizginlemek amacıyla Merkez Bankası kilit mevduat faizini de altı puan artırarak yüzde 27,25 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Karardan önce 30 pound seviyesinde olan ABD doları karardan kısa bir süre sonra 49,15 pound seviyesine yükseldi.

Haberin Devamı

Merkez bankası bu hamleyi enflasyonla mücadele yolunu hızlandırmak ve temel enflasyonda bir düşüş sağlamak amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini hızlandırma girişimi olarak tanımladı.

Mısır, son yıllarda para birimini üç kez devalüe etmişti. Ancak, üçte ikisi yoksulluk sınırının altında yaşayan Mısırlılar üzerindeki etkilerinden endişe ederek dövizi serbest bırakma kararından kaçınmıştı. 

Uzmanlar, geçen ayın sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 35 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapacağını duyurmasının ardından Kahire'nin bu adımı attığını belirtiyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
990 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.009 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.