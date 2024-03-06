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Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü

06.03.2024 - 15:12 | Son Güncelleme :
Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

AB ülkeleri ile Çin'den Alman mallarına gelen talebin toparlanması sayesinde Almanya'nın ihracatı Ocak ayında beklenenden fazla yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Almanya'nın federal istatistik kurumu Destatis, ülkenin ihracatının, bir önceki aya göre yüzde 6,3 artışla 135,6 milyar euro (147 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Uzmanlar ihracat rakamlarının beklentileri 1,5 puan aştığını belirtti. 

Almanya'ya yapılan ithalat ise Ocak ayında yüzde 3,6 artışla 108 milyar euro yükseldi. Dış ticaret fazlası ise 27,5 milyar euroya yükseldi.

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Destatis, ihracattaki sıçramanın Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sevkiyatlardaki yüzde 8,9'luk artıştan kaynaklandığını ifade erri. Kurum, Çin'e yapılan sevkiyatlarda ise yüzde 7,8 oranında artış yaşandığını belirtti.

Deutsche Bank ekonomisti Robin Winkler, "Almanya'nın dış ticareti 2024'e güçlü bir başlangıç ​​yapıyor" dedi.

Winkler, Çin'e yapılan ihracattaki beklenenden daha güçlü artışın özellikle zor durumdaki Alman ekonomisine "bir umut ışığı" getirdiğini ekledi.

Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 daraldı ancak enflasyonun azalması ve Alman mallarına talebin artmasıyla 2024'te ılımlı bir toparlanma göstermesi bekleniyor.


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