Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı | Faiz Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizlerinin indirmenin uygun olacağını beklemiyoruz" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Washington'da açıklamalarda bulundu. Powell, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin kesin bir sonuca ulaşmadığını söyledi.

Fed başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, "Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde iki enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti edilmiyor" diye ekledi.

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Fed, inatçı enflasyonla mücadele etmek için borç verme faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Faiz artışı sonrası Fed enflasyonu başarılı bir şekilde yüzde 3.1'e kadar düşürdü. Ancak enflasyon, Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinden hala yüksek. Aralık ayında Fed politika yapıcıları bu yıl üç faiz indirimi öngördü. Ancak bu indirimlerin ne zaman başlayacağını belirtmedi.

Powell, Kongre'ye hazırladığı konuşmasında, Fed'in faiz belirleme komitesinin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemediğini söyledi.

Uzmanlar, Fed'in Haziran ortasından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı ihtimalini yüzde 70'in biraz üzerinde olarak belirledi.

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