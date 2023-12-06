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Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! AK Partili Muş'tan ikramiye açıklaması

06.12.2023 - 12:39 | Son Güncelleme :
Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! AK Partili Muş'tan ikramiye açıklaması | Genel Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş çalışan emeklilere bir defaya mahsus ödenecek 5 bin liralık ikramiyeden 4 milyon 688 bin emeklinin daha yararlanacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda, görüşmeleri devam eden ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş görüşmeler hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 

Muş, çalışan emeklilere yapılan 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ödemeyle alakalı gündeme getirilen bazı bilgiler talep edilmesine ilişkin sorulara da şu yanıtı verdi:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 TL 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin TL ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir"


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