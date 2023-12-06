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Türk Eximbank'dan deprem bölgesine 100 milyon dolarlık kaynak

06.12.2023 - 13:05 | Son Güncelleme :
Türk Eximbank'dan deprem bölgesine 100 milyon dolarlık kaynak | Genel Haberler

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, 4 Aralık 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli, bir kaynak için kredi anlaşması imzaladı. Yapılan bilgilendirmeye göre AIIB tarafından 100 milyon ABD doları tutarında doğrudan kredi ve 200 milyon ABD doları tutarında garanti desteği olarak onaylanan 300 milyon ABD dolarındaki finansman paketi kapsamında gerçekleştirilen ilk işlem olan söz konusu kredi ile 6 Şubat depreminden etkilenen Türk ihracatçı firmaların deprem sebebiyle oluşan tamir, bakım, yeniden inşaat, makine değişimi, güçlendirme gibi masraflarının finanse edilmesi amaçlanıyor.

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'TOPLAM KAYNAK 4.3 MİLYAR DOLAR'

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konu ile ilgili olarak şunları dedi:

“Bankamız 2023 yılı başından bu yana yurtdışı finansal kuruluşlardan ve uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4.2 milyar dolar kaynak temin edip Türk ihracatçısının hizmetine sunmuştur. Yine 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaların neticesi olarak önümüzdeki yılın ilk 6 ayında toplamda 1,4 milyar ABD dolarının üzerinde uzun vadeli uluslarüstü kaynağı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kaynaklardan ilki olan AIIB kaynaklı bu deprem kredisi ile Bankamızın da önceliklerinden olan deprem bölgesindeki firmalarımızın maddi hasarlarının onarılması için uzun vadeli finansman sağlamayı ve bölgedeki ekonomik iyileşmenin hızlandırılmasına yardım etmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda bu işlemi takip edecek birçok uluslarüstü kaynak ile ihracatçılarımızın karbon dönüşümü süreçlerinin hızlandırılması, yeşil yatırımların finanse edilmesi, yeşil ürün üreticilerinin desteklenmesi, KOBİ finansmanı, kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi, ticaret finansmanında ülkeler arası işbirliğinin arttırılması gibi birçok alanda ihracatçılarımıza sunduğumuz destekleri arttırarak sürdüreceğiz”


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