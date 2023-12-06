Kırmızı et sektörüne soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurumu, sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı et sektörünün, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumu'nun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu belirtildi. Son 2 yılda sektöre yönelik 1 soruşturma ve 2 ön araştırma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik olarak başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.



Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmalarda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının, rekabet karşıtı eylemlerden ziyade, sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşıldığı kaydedildi. Söz konusu yapısal sorunlara ilişkin, "Bu çerçevede; sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların ayrıntılı bir şekilde tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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