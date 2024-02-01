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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

01.02.2024 - 16:18 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 138 milyar 90 milyon dolar seviyesinden 137 milyar 159 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 931 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 138 milyar 90 milyon dolardan 137 milyar 159 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervleri 90 milyar 365 milyon dolar seviyesinden 89 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 23 milyar 651 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 7 milyar 27 milyon dolar artarak 30 milyar 678 milyon dolara çıktı.


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