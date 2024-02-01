Yabancılar hisse almaya devam ediyor | Genel Haberler

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senetlerinde alım yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 26 Ocak haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 51,2 milyon dolar oldu.



Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 7,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 5,4 olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 238,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 754,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 728,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 681,3 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 92,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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