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Döviz mevduatları yükselişte

01.02.2024 - 16:13 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları yükselişte | Döviz Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 33 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 33,30 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 343,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Ocak ile sona eren haftada 178 milyar 376,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 655,20 milyon dolar artarak 102 milyar 817,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 378,20 milyon dolar artarak 75 milyar 559,40 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 232 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 427, milyon dolar artış gösterdi.


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