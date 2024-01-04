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Memur ve memur emeklileri dikkat! Temmuz'daki zam ne olacak? En düşük memur maaşı da artacak...

04.01.2024 - 09:00 | Son Güncelleme :
Memur ve memur emeklileri dikkat! Temmuz'daki zam ne olacak? En düşük memur maaşı da artacak... | Genel Haberler

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam dün belli oldu ve maaşlara yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da ekleniyor.

2024 yılı Ocak-Temmuz için toplu sözleşme zammı olan yüzde 15 maaşlara eklendi ve enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 49,25 oranında memur ve memur emeklilerine zam yapıldı.

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Ancak enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

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6 AYLIK ENFLASYON KRİTİK

Memur maaşları için Ocak-Haziran (Haziran dahil) ayları arasındaki enflasyonun yüksek gelmesi maaşlara da yüksek zam demek oluyor.-

HER AY YÜZDE 3 GELİRSE NE OLUR?

Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasında aylık enflasyon her ay yüzde 3 oranında geldiği varsayılırsa memurların Temmuz'da alacakları zam oranı yüzde 14 seviyelerinde gerçekleşmiş olacak.
(Not: Hesaplama örnek olarak verilmiştir, enflasyon oranlarını Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor. Açıklanan resmi veriler esas alınarak hesaplanması gerekiyor)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 37 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Örnek olarak hesaplanan yüzde 14'lük zamla birlikte en düşük memur maaşı 37 bin lira seviyelerine yükselebilir.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMLARI NE KADARDI?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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