Fed tutanakları yayınladı... 2024 için faiz indirimi beklentisi | Politika Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed, Aralık ayında yapılan son toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklara göre Fed yetkilileri 2024 yılında olası faiz indirimlerini muhtemel görüyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası Fed, aralık ayında yapılan son toplantının tutanaklarını yayınladı. Bu tutanaklara göre Fed yetkilileri, 2024 yılında muhtemel faiz indirimlerini işaret ediyor. Ancak bu hamlelerin ne zaman yapılacağı kesinlik kazanmadı.

YÜZDE 3 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Toplantıda faizi belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, gösterge faiz oranını yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığında sabit tutmayı kabul etti. Üyeler, 2024 sonuna kadar yüzde üç puanlık indirim beklediklerini belirtti. Ancak toplantı özetinde bunun nasıl olacağı veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlikler olduğu ifade edildi.

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Tutanaklarda, “Toplantıda politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğu görüldü ancak para politikası adımlarının ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olarak atılacağı belirtildi" denildi.

ENFLASYON DÜŞME SEYRİNDE

Yetkililer enflasyonun düşme seyrinde olduğuna dikkat çekti. 2022 ortasında zirveye çıkan enflasyonun en büyük nedenlerinden biri olan tedarik zincirlerindeki sorunların hafiflediği vurgulandı.

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