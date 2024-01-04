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Petrol yükselişini sürdürüyor

04.01.2024 - 07:42 | Son Güncelleme :
Petrol yükselişini sürdürüyor | Emtia Haberleri

Libya'daki Şerare petrol sahasındaki üretimin durması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmaya başladı.

Petrol fiyatları Ortadoğu'daki gerginlik ve Libya'daki Şerare petrol sahasına yerel protestocuların girmesi nedeniyle üretimin durdurulmasından dolayı yükseliş yaşadı.

Brent petrol yüzde 0,42 oranında yükselişle varil başına 78.58 dolardan işlem görüyor. ABD West Texas Intermediate ham petrol kontratları 463 sent veya yüzde 0,63 artışla 73,16 dolara yükseldi.

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Yukarı hareketi destekleyen bir başka faktör de, API'nin ABD ham petrol stoklarının 29 Aralık'ta sona eren haftada 7,4 milyon varil azaldığını gösteren verilerileri oldu.


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