Bitcoin'de sert düşüş | Bitcoin Haberleri

Dün 45 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'de bugün yaşanan sert düşüşle kayıplar yüzde 7'yi aştı.

Kripto para birimi Bitcoin, 45 bin dolar seviyesinden düşerek önce 40 bin 800 dolar seviyelerine geriledi ve yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Ardından 42 bin 156 dolar seviyesinde tutundu. Bitcoin'in bir günlük kaybı yüzde 7'yi aştı. Küresel kripto piyasası değeri ise 1,63 trilyon dolara geriledi.



Analistler dün 45 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'in olağan bir toparlanma hareketi olarak bu dalgalanmayı yaşadığını ifade etti. Kripto saklama şirketi Copper Technologies'in araştırma başkanı Fadi Aboualfa, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Birçok soru işaretinin olduğu bir yıla girerken, piyasalar tüm varlık sınıflarındaki riski ölçmeye başladıkça kısa vadede volatilitenin bir miktar arttığını muhtemelen göreceğiz. Ne olursa olsun, Aralık ayı başında piyasaların aynı şekilde durgunlaştığını, ancak daha da toparlandığını gördük" diye konuştu.

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BİR YILDA YÜZDE 154 KAZANDIRDI

2023 yılında yatırımcısına yüzde 154 kazandıran Bitcoin dün 45 bin dolar seviyesini aşmıştı. ABD hükümetinin dijital yatırım fonlarına (EFT) izin vereceği beklentisi ile Bitcoin bir süredir yükselişini sürdürüyordu.

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