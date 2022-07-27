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Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?

27.07.2022 - 10:44
Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak? | Genel Haberler

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına odaklandı. Fed'den 75 baz puan faiz artışı beklenirken Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de merak ediliyor.

Piyasaların Fed heyecanı başladı. Bugün faiz kararını açıklayacak olan Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına erişilmesinin ardından talebi yavaşlatmak için faiz artırımı silahını kullanan Fed şu an için hedefine ulaşamadı. Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faizi 1,75'e yükseltmişti.

ABD ekonomisini bekleyen resesyon endişeleri gölgesinde faiz artırımına devam edecek olan Fed, enflasyonu düşürene kadar aksiyon almayı sürdürmesi bekleniyor.

ENFLASYON NEDEN OLUŞTU

Koronavirüs pandemisinde taleplerin düşük olması nedeniyle fiyatlarda büyük değişiklikler yaşanmıyordu. Pandemiye ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı ülkelerde ortadan kaldırılması sonrasında talep patlaması yaşandı. Artan talebe yetişemeyen arz nedeniyle fiyatlar yükselişe geçti.

Ayrıca bazı ülkeler vatandaşlarına geri ödemesiz para dağıttı ve bu da şişkinliğe neden oldu.

Pandeminin zayıflamaya başladığı dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı ve hammadde, gıda, enerji alanında fiyatlamalar birden bozuldu. Savaşla birlikte enflasyon tarafında birikimli hızlı yükseliş gerçekleşmeye başladı.

ABD VE AB'DE RESESYON ENDİŞESİ

ABD ve AB ekonomilerinde resesyon endişeleri büyüyor. İki dev yapının resesyona girmesi dünya ekonomisinde de yavaşlamayı getirecek. Bunun önüne geçebilmek için merkez bankaları çaba sarf ederken kısa vadede resesyonun engellenmesinin zor olduğu kanısı öne çıkıyor.


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