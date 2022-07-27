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Sahibinden.com'a soruşturma açıldı

27.07.2022 - 10:48
Sahibinden.com'a soruşturma açıldı | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Sahibinden.com için sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Sahibinden.com'a Rekabet Kurulu soruşturma açma kararı verdi. Konut, otomobil, yedek parça, elektronik vs. gibi ürünlerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan girilen sitedeki fiyat politikası nedeniyle Rekabet Kurulu soruşturma açtı.

Soruşturmaya neden olarak da şirketin sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat kullanmak suretiyle kötüye kullanması olarak belirtildi. 

Yapılan ön araştırma sonrasında elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler neticesinde bulguların ciddi ve yeterli olmasından dolayı soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu'nun kararı şöyle:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.


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