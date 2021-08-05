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KOSGEB desteğinde limit arttırıldı

05.08.2021 - 12:38
KOSGEB desteğinde limit arttırıldı | Genel Haberler

KOSGEB işletmelere acil durum kredisi limitini arttırdı. Sel ve yangın haberlerinden sonra önceden 100 bin lira olan destek limiti, şimdi 250 bin liraya kadar çıkarıldı.

KOSGEB işletmelere acil durum kredisinin arttırıldığı duyuruldu. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek. 

KOSGEB afet bölgesi acil desteği

Öncelikle hasılata bakılacak. Kredi 2020 hasılatına göre verilecek.

- Limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar
- 2020 yılında 250 bin üzeri ve 500 bin TL arasında bir hasılat varsa kredi en yüksek rakamdan 250 bin TL'den verilmiş olacak.
- 2020 yılında 100 bin TL ile 250 bin TL arası hasılat varsa zarar gören işletmede hasılat kadar kredi verilecek.
- 2020 yılında 100 bin TL altı bir hasılat varsa 100 bin TL kredi verilecek.

Krediyi banka verecek. KOSGEB ise faizi karşılayacak. 12 ay geri ödemesiz, sonra 24 ay 3'er aylık taksitlerle ödeme yapılacak. KOSGEB ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek. Bu aşamadan sonra devreye girecek. KOSGEB hasar tespit sonrası kişileri belirleyecek. Bankaya da bu kişiler yararlanacak diyecek. Banka onay verirse faizi silinecek. Hasar tespiti ise yangın sonra gerçekleştirilecek.

Hem selden hem de yangından hasar gören işletmelere yönelik bu kredi. Sele bakıldığında ise yerleri Artvin, Rize ve Düzce olarak belirlendi. Yangın noktasındaysa yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak.


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