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Kocaeli'ne metro müjdesi

22.01.2024 - 13:15 | Son Güncelleme :
Kocaeli'ne metro müjdesi | Genel Haberler

Kocaeli Kuzey Metro Hattı'ın 95 milyar TL yatırım hacmine sahip 1. aşaması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılı yatırım programına alındı.

Kocaeli'yi ulaşımda bir üst lige taşıyacak Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırım programına alınmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu kararı, "Şehrimiz güne bir müjdeyle uyandı. Kuzey Metro hattı için Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Şehrimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir arasında projeye yönelik devir protokolü imzalanmıştı.

Protokolün imzalanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmaların yürütülmesi için süreci başlattı. Son olarak 8082 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Kocaeli Kuzey Hafifi Raylı Sistem Hattının 1. aşamasının 2024 yılı yatırım programına alınması kararlaştırıldı ve karar 15 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 95 milyar TL yatırım hacmine sahip projede çok önemli bir adım daha atıldı. Toplamda 24 istasyondan oluşacak projenin yatırım programına alınan 1. aşamasında 18 istasyon yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yatırım programına alınan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 16.10.2023 tarihli resmi yazı ile devir protokolü imzalanmıştı. Bu protokolle işin projelendirilmesinden başlayarak işletmeye açılıp hizmet verebilir hale gelmesine kadar olan süreçte her iki kurumun yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanları belirlenmişti. Buna göre süreç boyunca; gerekli etüt-proje işleri, inşaat, elektromekanik sistem imalatları, altyapı deplaseleri, müşavirlik ve kontrollük hizmetleriyle araç alım işleri Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olacak. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiyetin devri yapılacak.

YILDA 101 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR 

Proje sürecinde Büyükşehir Belediyesi altyapı deplaselerine destek verecek, şantiye kurulumu, istasyon ve trafo merkezi gibi alanlardaki çalışmalar, hafriyat döküm sahalarının kullanımı gibi işlerde Bakanlığa kolaylık sağlayacak, projenin test ve devreye alma sürecinde ise ihtiyaç duyulacak hat kesimleri ve teknik personel bulundurma gibi durumlarda destek verecek. Aynı zamanda kamulaştırma ihtiyacı olması durumunda kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilip tüm alanlar imalata uygun şekilde Bakanlığa teslim edilecek.

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattının 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması düşünülüyor. Toplamda 1.8 milyar dolarlık bir yatırım olacağı tahmin ediliyor. Metro hattı ve metro araçları için ayrı ihale yapılacak. Projeyle Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.


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