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Fransız bankacılık devine ceza

22.01.2024 - 16:51 | Son Güncelleme :
Fransız bankacılık devine ceza | Genel Haberler

Fransız hükümeti, bankacılık devi Societe Generale'a aldatıcı pazarlama uygulamaları nedeniyle ceza verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fransa hükümeti, müşterilerinden haksız ücretler talep ettmesi ve aldatıcı pazarlama uygulamaları nedeniyle bankacılık devi Societe Generale'ye 4,5 milyon euro para cezası verdiğini söyledi. Ceza Nisan 2019'dan Ocak 2021'e kadar yapılan bir soruşturmada ortaya çıkan bilgiler sonucu verildi. 

Banka yaptığı açıklamada cezayı doğruladı. Ücretlerin bilgi teknolojisi hatasından kaynaklandığını belirterek, tüm müşterilere geri ödeme yapıldığını ekledi.


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