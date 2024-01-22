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Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk

22.01.2024 - 17:17 | Son Güncelleme :
Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binası ve apron yapımının 3 yıldır sürdürülen çalışmaların da son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini katlayacak bir proje ortaya koyduklarını, yeni terminal binası ile yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesinin 6 milyona çıkartıldığını ifade etti.

ERCİYES VE KAPADOKYA TURİZMİNE YENİ SOLUK

İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binası ve apron inşaatına, 12 Kasım 2020'de başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alan ile, yolcu kapasitesinin artmasının yanında, otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini bildirdi.
Kayseri Havalimanı, apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartıldığını ifade eden Uraloğlu, “Bu sayede önümüzde ki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık” dedi.

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UÇAK PARK POZİSYONU 9’DAN 16’YA ÇIKTI

Yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 16 park pozisyonuna çıktı. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Yeni yapılan açık ve kapalı otopark alanları ile, 831 araçlık ilave kapasite ile aynı anda 1.311 araç faydalanabilecek” açıklamasında bulundu.


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