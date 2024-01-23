Bosch Fren'den dev bedelsiz kararı | Piyasa Haberleri

Bosch Fren, bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı. Şirket yüzde 1125 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

Bosch Fren, 450 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2,5 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 1.125,46732 oranında ve/veya 28 milyon 136 bin 683 TL artırılarak 30 milyon 636 bin 683 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, iç kaynaklardan karşılanacak olan 28.136.683 TL tutarındaki sermayenin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (502 hesap) karşılanması kararlaştırıldı.

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SADECE YÜZDE 15.5'İ HALKA AÇIK

Şirketin halka açıklığı sadece yüzde 15.5 seviyesinde bulunuyor.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Artırıma konu sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermaye hesabına aktarılması ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına

Sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına;

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu bağlamda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

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