KKM büyüklüğünde gerileme | Genel Haberler

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarın düştüğünü açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları büyüklüğünün 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye gerilediğini açıkladı.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı.

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