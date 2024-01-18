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Merkez Bankası rezervleri arttı

18.01.2024 - 14:49 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri 139 milyar 799 milyon dolar oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

TCMB brüt rezervleri 12 Ocak itibarıyla 17 milyon dolar artarak 91 milyar 973 milyon dolardan, 91 milyar 990 milyon dolara çıktı. 

Altın rezervleri 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervler ise 139 milyar 612 milyon dolardan,  139 milyar 799 milyon dolara geldi. 


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