  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş
‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri arttı Merkez Bankası rezervleri arttı Sonraki Haber › 14 Ar-Ge projesi için imza töreni 14 Ar-Ge projesi için imza töreni

ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş

18.01.2024 - 17:03 | Son Güncelleme :
ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş | Genel Haberler

Geçen hafta işsizlik maaşına başvuran Amerikalıların sayısı bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD ve dünya ekonomisi için önemli bir veri olan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, işsizlik maaşı başvurusu bir önceki haftaya göre 16 bin azalarak 13 Ocak'ta sona eren haftada 187 bine geriledi. Bu hafata, Eylül 2022'den bu yana en az başvuru yapılan hafta oldu. 

Haberin Devamı

Dört haftalık ortalama başvuru sayısı 4 bin 750 düşüşle 203 bin 250'ye düştü. Bu neredeyse bir yılın en düşük dört haftalık ortalaması.

Haftalık işsizlik başvuruları, ABD'de işten çıkarılan kişi sayısını temsil ediyor. Yüksek faiz oranlarına ve yüksek enflasyona rağmen işsizlik başvurularının olağanüstü düşük seviyelerde kaldığı vurgulanıyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
999 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.