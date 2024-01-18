ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş | Genel Haberler

Geçen hafta işsizlik maaşına başvuran Amerikalıların sayısı bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD ve dünya ekonomisi için önemli bir veri olan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, işsizlik maaşı başvurusu bir önceki haftaya göre 16 bin azalarak 13 Ocak'ta sona eren haftada 187 bine geriledi. Bu hafata, Eylül 2022'den bu yana en az başvuru yapılan hafta oldu.

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Dört haftalık ortalama başvuru sayısı 4 bin 750 düşüşle 203 bin 250'ye düştü. Bu neredeyse bir yılın en düşük dört haftalık ortalaması.

Haftalık işsizlik başvuruları, ABD'de işten çıkarılan kişi sayısını temsil ediyor. Yüksek faiz oranlarına ve yüksek enflasyona rağmen işsizlik başvurularının olağanüstü düşük seviyelerde kaldığı vurgulanıyor.

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