Erdemoğlu Holding SASA'dan pay aldı | Piyasa Haberleri

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'den pay aldığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Erdemoğlu Holding'den KAP'a yapılan açıklamada "7/01/2024 - 17/01/2024 tarihinde SASA Polyester Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,86 - 34,14 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi. Bu işlemle birlikte Erdem Holding'in SASA'daki payı yüzde 55,3161 seviyesine ulaştı.

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