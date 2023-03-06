Kırklareli’de kiralık daire bulmak zorlaştı | Genel Haberler

Türkiye’de ‘deprem riski’ bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli’de, ev ve arsalara yoğun talep oluştu.

Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde ev ile arsa fiyatları 3’e katlanırken, kentte kiralık daire sıkıntısı başladı. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Olası deprem senaryoları gündemde. Bizim 1-2 yıl öncesine kadar 7-8 bin konut fazlamız vardı. Hepsi satıldı, kirada boş yer bulunmuyor. Kiralar birkaç kat yükseldi” dedi.



TOPLANMA ALANI OLABİLİR



Kesimoğlu, “83 bin nüfuslu küçük bir şehriz. Birdenbire hormonlu bir büyüme ile karşı karşıya kalırsak; mevcut sorunlarımız içinden çıkılmaz hal alan bir yumağa dönüşür. Devletin bu konuda bir politika üretmesi lazım” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bir protokol çalışması içinde olduklarını da söyleyen Kesimoğlu, “Hiçbirimiz arzu etmeyiz ama olası bir depremde Kırklareli, bir toplanma bölgesi olabilir. 18 bin 500 metrekare kapalı pazar yeri yaptık. Oraya birtakım malzeme toplanabilir, geniş arazilerde insanlar barınabilir. Çünkü olası bir depremde İstanbul’da bir kaos yaşanacak. Buralar da biraz sığınılacak liman haline dönüşecek. Bugünden çalışarak, planlarımızı yaparak, o süreçte nasıl bir komşuluk yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz onun çalışmaları içerisindeyiz” diye konuştu. Kırklareli’de 20 yıldır emlakçılık yapan Fatih Türköz de İstanbul’dan bölgeye yoğun bir talep olduğu açıklamasını yaptı.

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