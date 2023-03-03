Altın fiyatları hareketlendi | Altın Haberleri

Merkez bankalarının faiz artırımı mesajları gölgesinde kalan altın bir süredir düşüş trendindeydi. Ons altındaki hareketlilik gram altına da pozitif yansıdı.

Piyasalar merkez bankalarının alacağı faiz kararlarını satın almayı tamamladı. Enflasyonla mücadele etmek isteyen merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu düşürme çabası içine giriyor. Özellikle Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz artırım hızlarını enflasyon düşene kadar sürdüreceğinin mesajlarını veriyor.

2023 yılı başından bu yana bu mesajları veren merkez bankalarının çağrıları piyasalar tarafından satın alındı ve beklentiler bu yönde oluştu.

Altın fiyatları da merkez bankalarının faiz artırım iştahlarından olumsuz etkilenmiş ve düşüş yaşamıştı. Bugünden itibaren altın fiyatlarında toparlanma eğilimi görülmeye başlandı.

Ons altın güne 1835 dolardan başladı. Ons altın gün içinde en düşük 1835 dolar, en yüksek de 1849 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1848 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇLENDİ

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak primlendi. Gram altın güne 1115 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1104 lira, en yüksek de 1123 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1122 liradan alıcı buluyor.

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