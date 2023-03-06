Altın güç kazanmaya çalışıyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz artırımlarını fiyatlamaya devam ediyor. Fed ve ECB'nin faiz artırımı yapacağına dair mesajları satın alan altın yeniden ivmelenmeye çalışıyor.

Altın fiyatları ılımlı yükseliş hareketi gösteriyor. Merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik sinyal vermeye başladı.



Fed ve ECB faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik açıklamalar yaparken altın da faiz artırımlarını satın almaya başladı.

Ons altın faiz artırımı gelişmeleriyle hızlı düşüşünü geri çevirdi. Ons altın güne 1854 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1850 dolar, en yüksek de 1856 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1854 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN GÜÇLENİYOR

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak ılımlı yükseliş içine girdi. Gram altın güne 1124 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1119 lira, en yüksek de 1127 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1126 liradan alıcı buluyor.

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