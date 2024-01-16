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Japonya deprem fonunu 6,8 milyar dolara çıkardı

16.01.2024 - 10:41 | Son Güncelleme :
Japonya deprem fonunu 6,8 milyar dolara çıkardı | Genel Haberler

Yeni yılın ilk günlerinde Japonya'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından hükümet deprem yardım fonunu 6,8 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.

Japonya, yıkıcı 2024 depreminin ardından afet yardımı ve diğer acil durumlar için kullanılan fonu ikiye katlayarak 6,8 milyar dolara çıkarmayı planladığını açıkladı. 

AFP'de yer alan habere göre, 7,5 büyüklüğündeki deprem ve güçlü artçı sarsıntılar Japonya'nın merkezinde en az 222 kişinin ölümüne yol açarak evleri ve altyapıyı yerle bir etti. Japonya Denizi kıyısındaki Ishikawa bölgesinde, yaklaşık 16.700 kişi ise evsiz kaldı. 

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Kabine genel sekreter yardımcısı Hiroshi Moriya gazetecilere verdiği demeçte, "Afetten etkilenen bölgelerin yeniden inşası için kesintisiz destek gerekli" dedi. 


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