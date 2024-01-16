Şahin tonu düşüren çıkış: 'Avrupa enflasyon konusunda ilerleme kaydetti' | Politika Haberleri

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centano, Avrupa'daki enflasyonun ilerleme kaydettiğini söyledi. Açıklama, ECB üyesi Robert Holzmann'ın faiz indirimi ile ilgili şahin çıkışı ardından geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Portekiz Merkez Bankası Başkanı ver Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Mario Centeno, aptığı açıklamada, Euro bölgesi enflasyonunun istedikleri gibi doğru yönde ilerlediğini söyledi. Bu açıklama Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann'ın bu yıl ECB'nin faiz indirimi yapmasının olasılıklar dahilinde görünmediği açıklamasının ardından geldi.

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CNBC’ye konuşan Centeno, "Orta vadeli enflasyonu hedefliyoruz, Şubat enflasyonunu hedeflemiyoruz ve gidişat şu anda çok olumlu. Hedefi aşmanın bir olasılık olduğunu söylemiyorum, ancak orta vadede enflasyonu yüzde 2′ye getirmek için gerekenden fazlasını yapmamıza da gerek yok" dedi.

Centano ayrıca "Veriye bağlı kalıyoruz, kararlarımızı bu şekilde şekillendiriyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın son dönemdeki en büyük başarılarından biri, orta vadede enflasyon beklentilerini yüzde 2′de sabitleyebilmesi" diye konuştu.

Merkez Bankası yöneticisi, enflasyon üzerindeki baskıların yurt içi hale geldiğini ve enflasyondaki keskin yükselişi tetikleyen şokların çoğunun azaldığını da sözlerine ekledi.

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