İşte petrolü yükselten sebep | Genel Haberler

Suudi Arabistan ve Rusya, tek taraflı petrol arzı kısıtlamalarını üç ay daha uzattı;

Suudi Arabistan ve Rusya, tek taraflı petrol arzı kısıtlamalarını üç ay daha uzattı; bu, OPEC+ üyelerinin kırılgan küresel piyasayı desteklemeye çalışması nedeniyle traderların beklediğinden daha agresif bir hamle oldu.

Devlet Suudi Basın Ajansı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü lideri, Aralık ayına kadar günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine devam edecek. Bu hamle, toplam altı ay boyunca üretimi günde yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde (birkaç yılın en düşük seviyesi) tutacak.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ayrı bir açıklamada, Rusya'nın günde 300.000 varillik ihracat kesintisinin aynı süre boyunca uzatılacağını söyledi.

SPA tarafından yayınlanan açıklamaya göre, "Bu gönüllü kesinti kararı, kesintinin derinleştirilmesi veya üretimin artırılmasının değerlendirilmesi amacıyla aylık olarak gözden geçirilecek." Suudi Arabistan “petrol piyasalarının istikrarını ve dengesini” desteklemeyi amaçlıyor.

Talebin rekor seviyelere doğru tırmanmasıyla küresel ham petrol piyasaları sıkılaşıyor ve Çin'deki ekonomik büyümeye ilişkin artan endişelere rağmen yazın fiyat yükselişi yeniden başlıyor. Riyad ve Moskova'nın hamlesi, sadece bir ay daha uzatma konusunda piyasa beklentilerini aştı ve uluslararası gösterge Brent ham petrolü yüzde 1,54 artışla varil başına 14:38 itibarıyla 90,37 dolara yükseldi. Londrada.

Suudiler temmuz ayında ilave arz kesintilerini uygulamaya koyarak üretimdeki azalmayı derinleştirdi.

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