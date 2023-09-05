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Güney Afrika'nin ekonomik büyümesi şaşırttı

05.09.2023 - 16:07 | Son Güncelleme :
Güney Afrika'nin ekonomik büyümesi şaşırttı | Genel Haberler

Güney Afrika ekonomisi, finans ve imalat sektörlerindeki üretimin artmasıyla beklenenden daha hızlı büyüdü

 Güney Afrika ekonomisi, finans ve imalat sektörlerindeki üretimin artmasıyla beklenenden daha hızlı büyüdü. Verilerin ardından rand önceki kayıplarını telafi etti ve tahvil getirileri seansın en yüksek seviyelerinden geri çekildi.

 Güney Afrika İstatistikleri, başkent Pretoria'da yayınlanan bir raporda, gayri safi yurt içi hasılanın Haziran ayına kadar olan üç ayda önceki çeyrekteki yüzde 0,4'lük büyümeye göre yüzde 0,6 arttığını gösterdi. Bu, Bloomberg anketinde 15 ekonomistin yüzde 0,3'lük ortalama tahminini geride bıraktı.

 GSYİH'nın üçte birinden fazlasını oluşturan finans ve imalat, büyümenin ana itici güçleri oldu; bu da birçok büyük işletmenin uyum sağladığı ve kendilerini ülkenin kronik elektrik sıkıntısına karşı izole ettiği görüşünü destekliyor. Bu, yerel olarak üretilen elektrik motorları, jeneratörler ve özel amaçlı makinelerin artan satışlarıyla desteklenen, çoğunlukla elektrik altyapısına yönelik olmak üzere ithal makine ve ekipmanlara yapılan yatırımlardaki keskin artışta açıkça görüldü; bu da brüt sabit sermaye oluşumunu daha da yukarı taşıdı.

 Sabit yatırım harcamaları önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 arttı. Genel ekonomik üretim bir önceki yıla göre yüzde 1,6 arttı.

 


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