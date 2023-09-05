Alman otomobil üreticileri rakiplerinden korkmuyor! İşte nedeni | Genel Haberler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın otomobil üreticilerini Asyalı rakiplerle rekabeti benimsemeye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın otomobil üreticilerini Asyalı rakiplerle rekabeti benimsemeye ve Çin'in elektrikli araç üreticilerinin yükselişinden korkmamaya çağırdı.

Münih'teki IAA otomobil fuarında yaptığı konuşmada Scholz, "Rekabet bizi teşvik etmeli ama korkutmamalı" dedi ve "bir otomobil ülkesi olarak Almanya'nın uluslararası rekabet gücü konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığı" konusunda ısrar etti.

Scholz, "Evet, Almanya dışında da iyi arabalar üretiliyor ve geliştiriliyor" dedi ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak "dünyada otomotiv mühendisliği alanında bu kadar zengin bir uzmanlığa sahip başka bir yer düşünemediğini" bildirdi.

BMW, Mercedes ve Audi gibi Alman markaları uzun zamandır Çin'deki birinci sınıf içten yanmalı motorlu otomobil satışlarında hakim durumdaydı ancak Avrupalı üreticiler Asya ülkesinin elektrikli araçlara hızlı geçişinden faydalanmakta yavaş davrandı.

UBS analistleri geçen ay yayınlanan bir raporda, BYD Co. liderliğindeki Çinli otomobil üreticilerinin otomobil pazarındaki paylarını on yılın sonuna kadar neredeyse ikiye katlayarak %33'e çıkaracaklarını yazdı.

BYD, bu yıl Çin'in en çok satan otomobil üreticisi olarak Volkswagen AG'yi geride bıraktı ve Mercedes, hayal kırıklığı yaratan satışların ardından geçen yılın sonlarında amiral gemisi elektrikli sedanının fiyatlarını düşürdü.

Elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin bu on yılın sonunda dünyanın en büyük otomobil pazarının %90'ını oluşturması beklenirken, Tesla Inc.'in Çin'de başlattığı fiyat savaşı da baskıyı artırdı.

Scholz, Tesla'nın Avrupa fabrikasını doğu Almanya'nın Brandenburg bölgesinde kurmasının ve Ford Motor Co.'nun Köln'de Avrupa pazarı için elektrikli otomobil üretmeye karar vermesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Bütün bunlar ülkemizin yeteneklerinin bir ifadesidir” diye konuştu.

Etiketler