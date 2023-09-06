Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin önümüzdeki üç yılına ilişkin program bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 2024-2026 yıllarını içeren Orta Vadeli Program’da enflasyon, istihdam ve büyümeye yönelik tahminler yer alacak. İş dünyasının çeşitli kesimleriyle yürütülen istişarelerde talepler dinlenilmiş, çözüm önerileri dile getirilmişti.

Gelecek üç yılın planı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün saat 14.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Erdoğan’ın OVP’ye yönelik genel mesajları bugün vereceği belirtiliyor. Aynı gece OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanacağı da ifade ediliyor.

ENFLASYON HEDEFİ TAKİP EDİLECEK

OVP’de enflasyon, büyüme, istihdama yönelik tahminler yer alıyor. Enflasyon tahminleri fiyat istikrarı başlıklı bölümde yer alıyor. OVP ile bu yıl sonunda enflasyonun gerçekleşme tahminine; yani 2024, 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerine yer verilecek. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda 2023 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 58’e yükseltmiş, 2024 yılı için de bu oranı yüzde 33 olarak güncellenmişti.

24 Ağustos tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada ise, “Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denilmişti. Böylece Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 62’lik üst bandı işaret etmişti. OVP’de bu yıl sonu için nasıl bir gerçekleşme tahmini yapılacağı merakla bekleniyor. 2024 yılı için ise Merkez Bankası orta noktası yüzde 33 olmak üzere yüzde 28 ile yüzde 38 aralığında gerçekleşeceğini; 2025 yılı sonunda ise yüzde 15 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmin edilmişti.

BÜYÜME NE OLACAK?

OVP’de merakla beklenen bir başka hedef de büyüme olacak. 2023-2025 yıllarına ilişkin OVP’de 2024 ve 2025 yılları için büyüme yüzde 5.5 olarak hedeflenmişti. OVP’de enflasyonla mücadelenin öncelikli olması beklenirken, büyüme hedefi de kritik önem taşıyacak.

PARA POLİTİKASI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ağustos ayında yaptığı açıklamalarda, para politikasının ana çerçevesinin de orta vadeli programda yer alacağını söylemişti. Finansal istikrar başlığı altında verilecek mesajlar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

MALİ DİSİPLİN VE YAPISAL REFORMLAR

OVP’de her alanda izlenecek politika ve tedbirler tek tek sıralanıyor. Bugün açıklanacak OVP’de de mali disiplin ve yapısal reformların detayları belli olacak.

‘OVP’DE EN ACİL KONU ENFLASYON’

TS Lombard Gelişen Piyasalar Stratejisti Jon Harrison, OVP’nin ne getireceğini öngöremediğini belirtti. Harrison “En acil konu enflasyon, bu yüzden ister kredi ister ücret politikası kapsamında olsun muhakkak enflasyonla ilgili bir şeyler vaat etmeli. Orta vadede ayrıca yabancı yatırımcıyı çekecek ve büyümeyi artıracak adımlar da atılmalı. OVP’nin direkt bir parçası olmasa da Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ortodoks para politikası da vurgulanmalı. Yabancı bankaların faiz oranlarının artırılması gerektiği konusundaki görüşlerine katılıyorum. Bu ay için spesifik bir tahminim yok ancak yüzde 30’un bile yeterince yüksek olmayacağını düşünüyorum” dedi. Harrison, Mehmet Şimşek’in 19 Eylül’de ABD’de yatırımcılarla buluşmasını da pozitif olarak değerlendirdi.

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