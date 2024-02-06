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İşte en ucuza satılan otomobil... Liderliği Koreli marka elinde tutuyor

06.02.2024 - 07:59 | Son Güncelleme :
İşte en ucuza satılan otomobil... Liderliği Koreli marka elinde tutuyor | Genel Haberler

2024 model sıfır araçlar bayilerde yerlerini almaya başladı. Çok az marka 2024 model araç getiremezken getiren markalar fiyat belirleyip satışa sundu. 2024 model araçlar 2023 model araçlara göre daha yüksek fiyattan satılmaya başlandı.

2024 model otomobil satışları yerli ve ithal olmak üzere satışlara başlandı. Bazı markalar henüz 2024 model araçlarını getiremezken, showroomların büyük kısmında 2024 model araçlar bulunuyor.

Sıfır otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15.660 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamalara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 147,1 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 82,9 arttı.

EN UCUZ OTOMOBİL KORELİ

En ucuz otomobiller arasında liderliği Kia Picanto sırtlarken ikinciliği Fiat Egea aldı. Citroen C3 ise üçüncü en ucuz otomobil oldu.

YÜKSEK FAİZLER YATIRIMA YÖNLENDİRİYOR

Mevduata verilen yüksek faiz nedeniyle iç piyasada talep soğumaya başladı ve otomobil alımı eskisi kadar hızlı devam etmiyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADIMLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

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SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı) Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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