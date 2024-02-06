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Vestel, değerinden fazla tazminat kazandı

06.02.2024 - 07:57 | Son Güncelleme :
Vestel, değerinden fazla tazminat kazandı | Piyasa Haberleri

Vestel Elektronik, Hollanda'da görülen tazminat davasında 684.4 milyon euro kazandı. Ancak Vestel Elektronik davaya konu olan 2 milyar 53 milyon euroyu almak için yeniden başvuru yapacak.

Vestel Elektronik'in Hollanda'da görülen davasında, Şirket lehine 684,4 milyon euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

684.4 milyon euro yaklaşık olarak 22.5 milyar lira ediyor. Vestel'in şu andaki piyasa değeri 22 milyar lira seviyesinde. Sermayesi 335.4 milyon lira, özsermayesi ise 13.9 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Davanın kesinleşmesiyle birlikte Vestel Elektronik'in kasasına şirketin toplam piyasa değeri kadar para girişi olacak.

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VESTEL İTİRAZ EDECEK

Vestel'in açtığı davada tazminat tutarı aslında 2 milyar 53 milyon 200 bin euro seviyesindeydi. Ancak mahkeme bu tutarın sadece 684.4 milyon eurosunun Vestel'e ödenmesini hükmetti.

Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları bulunuyor.

Vestel de 684.4 milyon euronun dışında kalan yaklaşık 1.4 milyar euroluk kısmı da almak için itirazda bulunacak.

Vestel'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Özel Durumlar Tebliği madde 17'de düzenlenen haber ve söylentilerin doğrulanması yükümlülüğü kapsamında, bir kısım mecralarda çıkan haberlere istinaden, aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür:

Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vestel), %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret A.Ş. ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd., Vestel Electronica S.R.L., Vestel France S.A.S., Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A., TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2.053.200.000 EUR tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684.400.000 EUR tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise, dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır."


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