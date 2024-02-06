Fitch’ten Türkiye’ye sermaye akışı beklentisi | Genel Haberler

Fitch Ratings, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük 9 ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü.

Ekonomi Servisi

‘Gelişmekte Olan Piyasalara Net Sermaye Akışları Güçlü Bir Şekilde Toparlanacak’ başlıklı bir analiz yayımlayan Fitch, 9 gelişmekte olan ülkede en büyük gelişmekte olan piyasalara net özel sermaye akışlarındaki eğilimleri inceledi. Bu ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya yer aldı. Analize göre, gelişmekte olan piyasalarda gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek büyüme olacak ve bu yıl gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışı 200 milyar dolarla 2013’ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacak. Böylece, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışları bu yıl güçlü şekilde toparlanarak bu ülkelerdeki GSYH’nin yüzde 2.2’sine ulaşacak.

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