İşte ABD'den 800 kilometrekare toprak alan Çinli milyarder! Bütün ülke kim olduğunu merak ediyor | Genel Haberler

Çin Komunist Partisi yöneticilerinden Çinli milyarder Chen Tianqiao'nun Oregon eyaletinde 800 kilometrekare toprağının olduğu ortaya çıkması ABD'yi karıştırdı. 1 milyar dolar serveti olan Chen servetini online oyunlar üzerinden elde etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin ile ABD arasında politik ve ticari gerilimin arttığı şu günlerde; ABD'de çıkan bir haber ülke gündemini karıştırdı. Çin Komunist Partisi üyesi olan milyarder Chen Tianqiao'nun ABD'nin Oregon Eyaleti'nde yaklaşık Yalova ili büyüklüğünde (800 kilometrekare) toprak satın aldığı ortaya çıktı. Chen'in 2015 yılında yaptığı satın alma ile ilgili bilgilerin hükümet kayıtlarında görünmediğinin de anlaşılması tartışmalara yol açtı. Açıklamaya göre Chen, ABD'de en büyük araziye sahip iknci yabancı konumunda.

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ÇİN KOMUNİST PARTİSİ'NDE YÖNETİCİ

Daily Mail'in haberine göre Chen, online oyunlardan kazandığı 1 milyar dolarlık bir servete sahip. 50 yaşındaki Chen'in ayrıca Manhattan'da 39 milyon dolarlık bir evi ve yaşadığı Los Angeles'ta 26 milyon dolarlık bir mülkü var. Raporlara göre 18 yaşındayken Çin Komünist Partisi'ne katıldı ve partinin yönetici kademelerinde yükseldi.

New York Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik, Biden yönetimini ABD tarım arazilerini ABD'nin düşman olarak gördüğü Çin vatandaşlarına satışına yeşil ışık yaptığı suçlamasında bulundu. ABD ve Çin arasında özellikle Çin Denizi egemenlik hakları ve Tayvan konusunda gerilim giderek artmakta. Ayrıca Çin ile ABD arasında uzun süredir süren bir ticari gerilim bulunuyor. Her iki ülke de diğerinin şirketlerine ve vatandaşlarına yaptırımlar uyguluyor.

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