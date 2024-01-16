Bankacılık devi Goldman Sachs yüzde 50'nin üzerinde kar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs'ın 4. çeyrek karı, güçlü hisse senedi işlemleri sayesinde yüzde 58 artışla 1,9 milyar dolara yükseldi

Yatırım bankası Goldman Sachs, hisse senedi alım satım gelirlerindeki artışın, diğer alanlardaki zayıflıkları dengelemesi sonucu dördüncü çeyrek karında artış bildirdi.

AFP'nin haberine göre New York merkezli yatırım bankasının dördüncü çeyrek karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 1,9 milyar oldu. Bankanın gelirleri yüzde yedi artışla 11,3 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'ın yaklaşık 123 milyar dolar market büyüklüğü bulunuyor.

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Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı David Solomon, bankanın stratejisinin 2023'teki zorlu bir sürecin ardından netleştiğini açıkladı. Solomon, "2023'te elde ettiğimiz her şeyi açık ve basitleştirilmiş stratejimizle birleştiğinde, 2024 için çok daha güçlü bir şirket yapısı ortaya çıkıyor" dedi. Goldman'ın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,4 arttı.

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