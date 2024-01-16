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Çin Başbakanı büyüme rakamlarını açıkladı: 1990'dan bu yana en kötüsü

16.01.2024 - 14:53 | Son Güncelleme :
Çin Başbakanı büyüme rakamlarını açıkladı: 1990'dan bu yana en kötüsü | Genel Haberler

Çin Başbakanu Li Qiang, Çin'in 2023 yılında yüzde 5,2 büyümesini beklediklerini açıkladı.

Çin Başbakanı Li Qiang Davos'ta yaptığı konuşmada ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 civarında büyümesinin beklendiğini söyledi. Bu rakam, Kovid-19 kısıtlamalarının iş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi ile 2022'de kaydedilen yüzde 3 büyümeye göre daha iyi bir sonuç. 

Ancak bu rakam, pandemi yılları hariç tutulursa, 1990'dan bu yana en düşük büyüme anlamına da geliyor. AFP'nin haberine göre Li, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Çin ekonomisi geçen yıl genel olarak toparlandı ve gelişti" dedi.

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ÇİN'İN EKONOMİK SORUNLARI 

Kovid-19 pandemisi sırasındaki kısıtlamalarının kaldırılmasına rağmen, dünyanın iki numaralı ekonomisi hala ticari güven eksikliği ve durgun tüketim nedeniyle baskı altında. Hayati önem taşıyan emlak sektöründeki borç krizi ve artan genç işsizliği ekonomi üzerindeki baskıyı da artırdı. 

Li, "Dünya ne kadar değişirse değişsin, Çin dış dünyaya açılma yönündeki temel ulusal politikasına bağlı kalacak" dedi.


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