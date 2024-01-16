Son dakika haberi: 2024 emekli zammı bugün kabine toplantısı ile kesinleşebilir! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: 2024 Emekli zam oranı kesinleşti mi ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

Milyonlarca SSK, Bağkur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi ve yüzde 37,55 zam yapıldı.

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini yapılacak zam belirlendi. Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin ne kadar zam alacağı belli olacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul-yetim maaşlarına yapılacak ek zam belli olacak.

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Enflasyon verisine göre SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının birikimli toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

Yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek zamma ilişkin açıklamada bulunması ve sonrasında Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarını alma tarihlerinden önce yeni zammın kanunlaşması bekleniyor.

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