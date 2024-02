İstanbul'da kentsel dönüşüme hibe ve destek | Genel Haberler

İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında, hak sahiplerine konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi, kiracılara ise karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin "İstanbul’umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.



İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre kentsel dönüşüm uygulamalarında yapılarda hak sahiplerine konut için; 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi, bir iş yeri için; 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek. İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi. Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.



KREDİ ÖDEMLERİNİN İLK 12 TAKSİTİ FAİZSİZ OLACAK



Kararda; kredi geri ödemelerinin, 24 aylık geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ay olacağı belirtildi. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.



’TOPLAM 1,5 MİLYON TL DESTEK İLE İSTANBUL’UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAĞIZ’



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki söz konusu karara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un kentsel dönüşümü için başlattığımız ’Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul’umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

