İki şirketin halka arzına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Mogan Enerji ve Artemis Halı'nın halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ARTEMİS HALI DA HALKA ARZ OLACAK

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Artemis Halı'nın 50 milyon TL olan sermayesinin 70 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 25,35 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

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