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Mevduat avantajlı mı? Faizler yükseldi... 100 bin liraya 54 bin getiri

23.02.2024 - 07:28 | Son Güncelleme :
Mevduat avantajlı mı? Faizler yükseldi... 100 bin liraya 54 bin getiri | Ekonomi Haberleri

Mevduat faizlerinde geçtiğimiz hafta yükselişler görüldü. Özellikle 3 aylık mevduat faizi 1.1 puanlık artış yaşadı. İşte bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları ve getirileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Parasının getirisinin ne olacağını önceden bilmek isteyenlerin tercih ettiği mevduatta da faizler yükseliş gösterdi.

1 aya kadar vadeli mevduata faiz yüzde 44.21, 3 aya kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 52.03, 6 aya kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 50.61, 1 yıla kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 42.22, 1 yıldan daha uzun vadede faiz yüzde 37.90, toplam TL üzerinden açılan mevduatlarda ise faiz ortalama yüzde 47.01 oldu.

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1-3-6 ay ve 1 yıla kadar olan faiz dilimleri bir önceki haftaya göre artış gösterirken 1 yıl ve daha uzun vadede 1.89 puanlık düşüş yaşandı.

FAİZ GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR

Mevduatı aylık vadeye yüzde 44.21'den bağlayan birisi 1 yıl boyunca faizin bu seviyede kalması halinde anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte yüzde 54.37 oranında getiri sağlayacak.

3 aylık vadede yüzde 52.03 oranında faizle 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak paranın bağlanması durumunda yüzde 63.09 oranında kümülatif getiri sağlanabiliyor.

6 aylık vadede yüzde 51.08 faiz oranıyla 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak para mevduata yatırıldığında kümülatif getiri yüzde 57.60 oluyor.

12 aylık enflasyonun yüzde 64.86 olarak gerçekleştiği ve Mayıs ayında yüzde 73 civarına çıkacağı beklentisi hakimken mevduatın getirisi enflasyonun altında kalıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

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100 BİN LİRAYA NE GETİRİYOR?

100 bin lirasını 1 aylık vadeli mevduata yüzde 44.21 oranında faizle yatıran mudi ay sonunda 3684 lira, yıl sonunda ise anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte 54 bin 365 lira getiri sağlıyor. 

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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