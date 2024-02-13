İngiltere isthidam verilerini açıkladı | Genel Haberler

İngiltere'de işsizlik oranı 2023'ün son çeyreğinde düştü. Ancak ülkede enflasyonun yüksek kalması nedeniyle ücretlerdeki artışın yavaşladığı belirtildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



İngilrere Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de işsizlik oranının yüzde 3,8'e düştüğü belirtildi. ONS ekonomik istatistik direktörü Liz McKeown, son açıklamada "İstihdamdaki büyümenin geçen yıl yavaşladığı açık. Aynı dönemde ne çalışan ne de iş arayan insanların oranı arttı" dedi.

ÜCRET ARTIŞI YAVAŞLADI

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ONS, İngiltere'deki ortalama düzenli kazanç artışının geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,2'ye gerilediğini ekledi.

Maliye bakanı Jeremy Hunt, "Reel ücretlerin üst üste altıncı ayda da artması ve işsizliğin düşük kalması iyi bir haber, ancak iş henüz bitmedi. Vergi indirimlerimiz, ekonomiyi büyütebilmemiz için insanları işe geri döndürme planımızın bir parçası." dedi.

Analistler hükümetin bu yıl yapılacak genel seçimler öncesinde vergileri daha da azaltacağını tahmin ediyor.

Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar parti, anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin çok gerisinde kalıyor ve vergi indirimleri aradaki farkı kapatmak için bir şans olarak görülüyor.

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