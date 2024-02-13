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ABD verileri sonrası altın sert düştü... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu?

13.02.2024 - 12:42 | Son Güncelleme :
ABD verileri sonrası altın sert düştü... Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası altının onsu 2007 dolar seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı ise 2061 TL' den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslarası piyasada altın yatırımcıları ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. ABD Çalışma Bakanlığı, yıllık ve aylık enflasyonu beklentilerin üzerinde yüzde 3,1 ve yüzde 0,3 olarak açıkladı. ABD verileri öncesi küresel piyasalarda altının onsu 2026 dolar seviyelerinde seyrederken veriler açıklandıktan sonra altının ons fiyatı 2007 dolar seviyesine geriledi. Altının gramı ise 1983 TL seviyesinde. 

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YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN 

Kapalıçarşı'da altının gramı ise 2037 TL'den alınırken 2061 TL'den satılıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 3356 TL, satış fiyatı ise 3416 TL. 

Tam altının alış fiyatı 13302 TL, satış fiyatı 13498 TL. 

Ata altının alış fiyatı 13715 TL, satış fiyatı 13892 TL. 


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