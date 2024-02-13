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İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı

13.02.2024 - 12:23 | Son Güncelleme :
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı | Genel Haberler

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı. İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış gösterdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, İstanbul’da geçen yıl 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

2023 yılında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 1 milyon 286 bin 504 kişi ile Almanya ikinci, 1 milyon 53 bin 638 kişi ile İran üçüncü, 853 bin 766 kişi ile ABD dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa izledi.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI 

İstanbul’a 2023 yılında giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu. Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78’i geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı olurken, yüzde 28,12 ile ikinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 4 milyon 771 bin 157 kişi tercih etti.

2023 yılında hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 oldu. İstanbul’a geçtiğimiz yıl deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak gerçekleşti.


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