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Bakan Şimşek'ten finansal okuryazarlık vurgusu

13.02.2024 - 13:04 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten finansal okuryazarlık vurgusu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal okuryazarlık arttıkça, kaynaklarımız daha üretken alanlara yönelecek, sermaye piyasalarımızın derinliği ve etkinliği daha da artacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasasındaki finansal okuryazarlık ile ilgili, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı finansal kararlar alabilmesi ve risklerini daha iyi yönetebilmesi için finansal okuryazarlık çok önemlidir. Finansal okuryazarlık arttıkça, kaynaklarımız daha üretken alanlara yönelecek, sermaye piyasalarımızın derinliği ve etkinliği daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.


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