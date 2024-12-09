İkinci el otomobilde galericilerden yeni talep! Fiyatlar artacak mı? İMAS Başkanı Ertemel tek tek açıkladı

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Türkiye’de ikinci el otomobil alım-satım işlemlerinde köklü değişikliklere gidildi. Güvenli ödemeyle birlikte dolandırıcılıkların sona ererken, araç alım-satım anında satış gerçekleşmeden alıcı kişi araç için trafik sigortası poliçesi yaptırmak zorunda kaldı.

Bireysel alım-satım işlemlerinde trafik sigortası zaten Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla zorunlu olurken, galericilerin satın aldığı araçlar için trafik sigortası poliçesi yaptırması zorunluluğu fiyatlar üzerinde yükseliş yaratabilir.

Galericiler aldıkları ve showroomlarına koydukları araçları anında satma imkanına erişemiyor. Belli bir süre showroomlar sergilenen satışta olan, trafiğe çıkmayan ve kullanılmayan araçlar için yıllık maliyeti 15-20 bin lira arasında değişen trafik sigortası poliçesi yaptırmak zorunda kalıyorlar.

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“ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ”

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin olarak Hurriyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Ertemel “Bundan sonra otomobil alış esnasında noter satışı olmadan önce trafik sigortası kesme zorunluluğu getirildi. 15 günlük süre içinde arabayı alan yeni kişi herhangi bir kazaya karıştığında geçmişe dönük 15 gün içinde bir kaza olduğunda eski sahibine kaza rücu ediyordu. Anayasa Mahkemesi bunun hukuksuz olduğunu düşünüp iptal etti” dedi.

“KARAR DOĞRU, GALERİCİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Ertemel alınan kararın bireysel alım-satım için uygun olduğunu belirtti ancak galericiler için sistemin uygun olmadığını açıkladı.

Ertemel “Bizce doğru bir karar, alan kişilerin trafik sigortalarını kestirmeleri olması gerekendi. Galericilerde bu şekilde sürdürülebilir değil. Bizler bu araçları aldığımız zaman teşhir amaçlı alıp showroomlarda sergiliyoruz. Bizler son kullanıcı değiliz, araç alım-satımı yapan firmalarız. Bize ciddi manada külfet getirdi. Her araç için trafik sigortası kestirmek maddi külfet getirdi. Bizim isteğimiz ve arzumuz, yetki belgeli satıcılara özel trafik sigortası poliçesi üretilip, bizler gibi galericilere uygulanması” ifadesini kullandı.

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“15-20 BİN LİRA ARAÇ BAŞINA MALİYETİ VAR”

Araç başına 15-20 bin lira gibi bedellerin ortaya çıktığını açıklayan Ertemel “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirdik. Kendileri durumu inceliyorlar. Bu konunun çözüme ulaşması lazım. Bir trafik sigortasının yıllık maliyeti 15-20 bin lira arasında. Yılbaşından sonra zam gelirse çok daha ciddi bedeller olacak. Bu bizler açısından sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

“SON TÜKETİCİYE MALİYET YANSITILIR”

Ertemel “Maliyetleri araç fiyatlarına yansıttığımız zaman son tüketici aracı alırken maliyetli almak zorunda kalacak. Biz yetki belgeli otomobil satıcılarına da bir külfet olarak duruyor. Ekspertiz var, noter satışı, güvenli ödeme, aldığımız araçların bakımlarını yaptırıyoruz çünkü garanti veriyoruz. Mali külfeti araç fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz” açıklamasında bulundu.

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“GÜVENLİ ÖDEME DOĞRU, GALERİCİLER İSTEĞE BAĞLI KULLANMALI”

Güvenli ödeme sistemi bireysel otomobil alım-satımlarında zorunlu olarak kullanılırken yetki belgeli satıcılar için opsiyonlar sunulur ve güvenli ödeme sistemi dışında tutulabiliyor. İMAS Başkanı Ertemel bu konuya ilişkin olarak “Biz yetkili satıcılar araç alırken veya satarken çok çeşitli opsiyonlarımız var. Vadeli, peşin, çekle, gayrimenkul takası, kredi kartıyla satmak gibi seçeneklerimiz var. Güvenli ödeme sistemi doğru bir sistem. Yetki belgeli satıcılar bu sistemi kullanırken isteğe bağlı kullanması, şahısların zorunlu olarak kullanmasını istiyoruz. Genellikle dolandırıcılıkların bireysel alım-satımlarda yaşandığını görüyoruz” dedi.

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“OTOMOBİL FİYATLARI 2025’İN ÇEYREĞİNDE DE DURGUN SEYREDEBİLİR”

Otomobil fiyatlarına ilişkin olarak Ertemel “Otomobil fiyatları bir senede yatay seyirde devam ediyor. Bazı marka modellerde gerileme söz konusu. Faizlerin yüksek olmasından dolayı ve krediye erişimden dolayı otomobile olan talebi azaltmış durumda. Yılsonu itibarıyla filo kiralama şirketleri sıfır araç alıyorlar, ellerinde bulunan ikinci elleri piyasaya sürüyorlar. 2025'in ilk çeyreğinde otomobil fiyatlarında yatay seyir bekliyoruz. Bayilerin ellerinde araçlar var, ciddi kampanyalar var. Sıfırdaki kampanyalar ikinci el fiyatlarını da durduruyor” detayına yer verdi.

“6 AY 6 BİN KİLOMETREYE ŞARTINA GEREK KALMADI”

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Ertemel “6 ay 6 bin kilometre şartı bizce amacına ulaştı diyebiliriz. Bakanlığımızın geçmiş dönemde aldığı tedbirler sonuçlarını verdi. Şu anda fiyatlar son bir senede artmıyor ve esasında kaldırılmasını daha uygun olacağını düşünüyoruz. Son tüketicinin pandemi döneminde otomobili ticari kazanç gibi görmesi de ortadan kalktı. Son tüketici birikimini faiz gibi enstrümanlarda kullanıyor. Bu da böyle devam edecek gibi görünüyor.” dedi.