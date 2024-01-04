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İhracatı İstanbul sırtladı

04.01.2024 - 10:56 | Son Güncelleme :
İhracatı İstanbul sırtladı | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk 3 ilin İstanbul, Kocaeli ve İzmir olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracatta 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında (bölüm) yaptı. Bunu 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makineler faslı takip etti. Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı. Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi. İzmir en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında yaptı. Bu faslı 2 milyar 392 milyon dolarla kazanlar, makineler faslı ve 1 milyar 827 milyon dolarla demir ve çelik faslı takip etti.

İLK ÜÇ İLİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Bu ülkeyi 4 milyar 557 milyon dolarla Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolarla ABD izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 2 milyar 370 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolarla İtalya takip etti. İzmir en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolarla ABD izledi.


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