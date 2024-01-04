Rekabet Kurulu'ndan 91.3 milyon liralık ceza | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Eti Gıda ve Nestle Türkiye'ye idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Eti Gıda ve Nestle Türkiye hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, şirketlere idari para cezası verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Rekabet Kurulunun 28.12.2023 tarihli toplantısında Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına, bu nedenle ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine 23-61/1205-429 sayı ile karar verilmiştir.

Aynı dosyada haklarında soruşturma açılmış olan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ bakımından ise soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır. Bu kapsamda, faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle; Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli ve 23-12/181-57 sayılı kararıyla Eti Gıda San. ve Tic. AŞ’ye 36.096.652,89-TL, 30.03.2023 tarihli ve 23-16/280-96 sayılı kararıyla ise Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ’ye 55.140.344,30-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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