  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Rekabet Kurulu'ndan 91.3 milyon liralık ceza
‹ Önceki Haber İhracatı İstanbul sırtladı İhracatı İstanbul sırtladı Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

Rekabet Kurulu'ndan 91.3 milyon liralık ceza

04.01.2024 - 11:08 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan 91.3 milyon liralık ceza | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Eti Gıda ve Nestle Türkiye'ye idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Eti Gıda ve Nestle Türkiye hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, şirketlere idari para cezası verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Haberin Devamı

Rekabet Kurulunun 28.12.2023 tarihli toplantısında Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına, bu nedenle ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine 23-61/1205-429 sayı ile karar verilmiştir.

Aynı dosyada haklarında soruşturma açılmış olan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ bakımından ise soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır. Bu kapsamda, faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle; Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli ve 23-12/181-57 sayılı kararıyla Eti Gıda San. ve Tic. AŞ’ye 36.096.652,89-TL, 30.03.2023 tarihli ve 23-16/280-96 sayılı kararıyla ise Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ’ye 55.140.344,30-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.018 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.